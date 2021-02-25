Рим, , 23:50 — REGNUM Фармацевтическое агентство Италии одобрит предложение об изменении порядка прививок для тех, кто уже перенес коронавирус, сообщает Mediaset в четверг, 25 февраля.

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Таких граждан предлагается прививать один раз (без повторной прививки). Инициатива объясняется, по-видимому, перебоями и недостаточными объемами поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca в Италию.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 25 февраля, в Италии умерли 96 974 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 308 (днем ранее — на 318). Число подтвержденных носителей выросло на 19 886 (днем ранее — на 16 424). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 868 435 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 396 143 человека — на 6710 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 360 883 человека (за день этот показатель вырос на 7421), что составляет 2,26% населения Италии.