Брюссель, , 23:47 — REGNUM Европейский союз вынесет официальное решение по новому пакету санкций в отношении России на следующей неделе. Об этом сообщил 25 февраля глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Министры иностранных дел достигли политического решения по введению ограничительных мер. Это решение будет официально оформлено на следующей неделе в рамках нового режима глобальных санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита глав государств и правительств Евросоюза.

Напомним, 22 февраля в ходе заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе было одобрено решение о введении индивидуальных санкций против российских официальных лиц из-за ситуации с Алексеем Навальным. Ожидается, что санкции могут затронуть высшее руководство Следственного комитета, Росгвардии, Генпрокуратуры и Федеральной службы исполнения наказаний.

В МИД России уже заявили, что в случае принятия Брюсселем подобных мер со стороны Москвы последуют соразмерные ответные шаги.