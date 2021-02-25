Киев, , 23:44 — REGNUM Судебная система Украины показала непригодность и ее надо менять, заявил 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с правительством и парламентариями.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, на совещании обсуждались законопроекты, которые Верховная рада должна рассмотреть на ближайшей неделе. В частности, законопроект о реформе судебной системы страны.

«Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе является залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины», — цитирует слова Зеленского президентская пресс-служба.

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