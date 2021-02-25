Элиста, , 23:44 — REGNUM В Республике Калмыкия за махинации с деньгами дольщиков перед судом предстанет генеральный директор ООО «Южная строительная компания». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре РК 25 февраля.

Как полагают следователи, застройщик в период с 2013 года по 2016 год заключил 43 договора долевого участия, на основании которых получил от 35 граждан более 95 млн рублей. Часть суммы — свыше 13 млн рублей, мужчина присвоил и растратил. В связи с этим строительство восьмиэтажного жилого дома в Элисте затянулось.

В отношении застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На имущество обвиняемого наложен арест.