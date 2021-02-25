Рим, , 23:36 — REGNUM По данным на вечер четверга, 25 февраля, в Италии умерли 96 974 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 308 (днем ранее — на 318), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 19 886 (днем ранее — на 16 424).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 868 435 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 396 143 человека — на 6710 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 360 883 человека (за день этот показатель вырос на 7421), что составляет 2,26% населения Италии.