Элиста, , 23:36 — REGNUM Прокуратура Республики Калмыкия проведёт проверку по факту разлива нефти на территории Черноземельского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 25 февраля.

Об инциденте в социальных сетях сообщили местные жители. К месту происшествия были направлены специалисты управления правления Россельхознадзора. Прокурорская проверка позволит оценить нанесённый ущерб, а также установить причастность виновных в разливе нефти.

ИА REGNUM сообщало, что сигнал о ЧП на земельном участке сельскохозназначения поступил из Нарынхудукского сельского муниципального образования.

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