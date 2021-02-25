Пирей, Греция, , 23:34 — REGNUM Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг дал комментарий после ответного матча 1/16 финала плей-офф Лиги Европы против «Бенфики». Встреча закончилась победой «Арсенала» со счетом 3:2.

«Все счастливы. Это то, что дает мне силы каждый день. Я беру ошибки из прошлого и превращаю их в силу. Команда проявила сильный характер, и мы заслужили победу. Это была тяжелая игра. То, что мы показали сегодня вечером, станет примером для будущего», — приводит слова футболиста портал BBC.

«Арсенал» обыграл лиссабонский клуб по сумме двух встреч с общим счетом 4:3 и, таким образом, вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка следующей стадии состоится завтра, 26 февраля.