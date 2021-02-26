Флорида, США, , 08:33 — REGNUM Конгрессмены США от Республиканской партии соберутся в ближайшие выходные в штате Флорида, чтобы поддержать желание экс-президента Дональда Трампа остаться лидером партии и обсудить проблему фальсификации выборов. Об этом 25 февраля пишет Associated Press.

Сообщается, что проблема фальсификации президентских выборов 2020 станет главной темой для обсуждения во время встречи.

Председатель Американского консервативного союза Мэтт Шлапп, организующий собрание, заявил, что будут обсуждаться «неоспоримые доказательства» фальсификации выборов, которые привели к победе демократа Джо Байдена.

Известно, что организаторы не пригласили семнадцать республиканцев, которые проголосовали за импичмент Трампа, а также тех, кто выступал с сильной критикой против экс-президента.

Как ранее писало ИА REGNUM, выступление на встрече в штате Флорида может стать самым крупным для Трампа с момента ухода из Белого дома. Конференция консерваторов пройдёт с 25 по 28 февраля.