Екатеринбург, , 23:26 — REGNUM В Екатеринбурге скончался бывший сотрудник одного из частных охранных предприятий города, сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Родные погибшего решили навестить мужчину по месту жительства. Придя на место, они увидели труп своего родственника. На погибшего были зарегистрированы травматический и газовый пистолеты. «При осмотре места происшествия никаких записок полиция не обнаружила», — заявил Горелых.

Что привело к трагедии, предстоит выяснить. Начата доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. Проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Труп направлен на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков покончил жизнь самоубийством.