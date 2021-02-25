Киев, , 23:18 — REGNUM «Шахтер» принял на своем поле «Маккаби» из Тель-Авива в ответном матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Киеве и завершилась победой хозяев с минимальным преимуществом в счете — 1:0.

Единственный мяч был забит на 67-й минуте с пенальти: свою попытку успешно реализовал нападающий Жуниор Мораес.

Таким образом, по сумме двух встреч «Шахтер» обыграл израильского соперника с общим счетом 3:0 и вышел в следующую стадию турнира.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 26 февраля.