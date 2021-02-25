Москва, , 23:18 — REGNUM Туман и снижение видимости на дорогах ожидаются в Москве и области в ночь с 25 на 26 февраля, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Видимость на дорогах может ограничиться 200 метров, и это может сохраняться до утра 26 февраля.

«В ближайшие 1−2 часа с сохранением до 9 часов утра 26 февраля местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 200−500 метров», — указано в сообщении.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами, а пешеходам — обозначать себя светоотражающими элементами или яркой одеждой.

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