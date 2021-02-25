Минск, , 23:10 — REGNUM Объединяющий белорусское общество государственный праздник следовало установить давно, а теперь перспектива «Дня народного единства» выглядит неоднозначно. Об этом25 февраля заявил ИА REGNUM председатель белорусского движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

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Напомним, новый государственный праздник белорусский официоз предлагает установить в рамках утверждённого правительством плана мероприятий объявленного Александром Лукашенко «Года народного единства». О перспективе учреждения «Дня народного единства» 25 февраля сообщили центральные белорусские СМИ, официальные лица и провластные политологи.

Лидер белорусского движения «Гражданское согласие» сообщил, что ещё утром посетил сайт «Всебелорусского народного собрания» и проголосовал за дату 17 сентября — именно в этот день начался Освободительный поход Красной Армии на территорию разгромленной гитлеровской Германией Польши. Предложена для голосования альтернативная дата — 24 ноября, связанная с окончательным оформлением воссоединения Западной Белоруссии с БССР в составе СССР.

По мнению Агафонова, «обе предложенные даты достойные и касаются одних и тех же событий». При этом «24 ноября — сугубо гражданский праздник, а 17 сентября — ещё и военный», считает он.

«Этот праздник давно нужно было учредить, я и раньше поддерживал его учреждение, однако раньше что-то мешало. Может быть, прозападная позиция МИД, может — националистическое лобби, в котором каждый второй имеет «карту поляка» и каждый десятый финансово зависит от спонсоров с офисами в той же Польше или Литве. Неудивительно, что они говорят о «неоднозначности» праздника», — отметил белорусский политолог.

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«Для Польши он неоднозначен, а белорусы вернули своё, ранее отнятое, перестав быть разделенным народом, — сказал Агафонов. — Кроме того, эта дата напоминает о том, что без единства с русскими и другими народами СССР, белорусы не только не стали бы единым народом, но и могли бы перестать быть народом вообще, оказавшись польским субэтносом вроде кашубов. Политика межвоенной Польши была направлена именно на это».

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«Единственный спорный момент — это то, что День народного единства пытаются учредить в то время, когда народ Белоруссии разобщён, как никогда за все время независимости. Лучше бы это сделать потом, когда это единство будет восстановлено», — отметил председатель белорусского движения «Гражданское согласие».

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