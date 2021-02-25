Санкт-Петербург, , 23:09 — REGNUM Петербургский СКА принял на своем льду подмосковный «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

В составе «армейцев с берегов Невы» шайбами отличились Игорь Жиганов, Андрей Кузьменко, Иван Морозов и Кирилл Марченко, который также записал на свой счет голевую передачу. Две результативные передачи в этой встрече отдал Эмиль Галимов.

СКА находится на втором месте Западной конференции с 80 баллами на счету, что на два и одно очко меньше, чем у третьего («Динамо Москва») и четвертого («Локомотив») места соответсвенно. «Витязь» занимает девятое место конференции с 57 очками в 59 матчах.