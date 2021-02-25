Париж, , 23:18 — REGNUM Во Франции люди младше 65 лет смогут вакцинироваться от коронавируса с начала апреля 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

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«К середине мая все люди старше 50 лет получат первую дозу вакцины… К концу марта две три лиц старше 75 лет уже будут вакцинированы, и мы сможем продолжить кампанию с теми, кто младше 65 лет», — заверил глава французского правительства.

«Мы зависим о производства и поставок вакцины, заказанной Европейским союзом. Поэтому мы должны быть терпеливыми», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 февраля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Франция отправит 100 тысяч доз вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech к середине мая.

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