Рига, , 23:03 — REGNUM Рижское «Динамо» приняло на своем льду минское «Динамо» в рамках очередного игрового дня подходящего к концу регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена Рига» и завершилась победой гостей с преимуществом в одну шайбу — 2:1.

Счет встречи был открыт на шестой минуте второго периода: нападающий рижского «Динамо» Денис Паршин забросил свою десятую шайбу в сезоне, отличившись с передач Индрашиса и Скворцова.

В третьем периоде «минчане» ответил двумя голами. Сперва на четвертой минуте периода счет сравнял 20-летний защитник Иля Соловьев, а спустя еще четыре минуты форвард Роб Клинкхаммер помог минской команде завладеть преимуществом в счете.

Таким образом, «Динамо Минск» поднялось на шестую строчку Западной конференции, на их счету сейчас 67 очков в 59 матчах. «Рижане», в свою очередь, остаются на последнем месте с 27 очками.