Амстердам, , 22:58 — REGNUM В Нидерландах уже более миллиона человек сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 25 февраля и. о. министра здравоохранения страны Хуго де Йонге в своём микроблоге в Twitter.

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По его словам, на сегодняшний день в Нидерландах уже 1 169 302 человек прошли вакцинацию, что составляется около 7% населения страны.

Де Йонге также сообщил, что накануне в стране был поставлен рекорд по вакцинакии — за сутки был сделано более 50 тысяч инъекций.