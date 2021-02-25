Саранск, , 22:55 — REGNUM Перспективы развития Саранского центра по велоспорту-ВМХ (веломотокросс) обсудили в ходе встречи врио главы Мордовии Артём Здунов и президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Саранский центр по велоспорту-ВМХ — уникальное спортивное сооружение, которое до 2012 года являлось единственным крытым велодромом в мире, где проводились всероссийские и международные соревнования. Сейчас это постоянное место дислокации сборной РФ, при этом гонщики из Мордовии составляют около 40% в составе сборной.

Планируется, что в 2022 году здесь начнется строительство открытого ВМХ трека Суперкросс для проведения спортивных мероприятий уровня Кубков мира и Европы. Здунов отметил, что объект будет возводиться в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», который являются частью нацпроекта «Демография».

"Будем готовиться на новом велотреке к Олимпийским играм 2024 года в Париже», — заявил руководитель региона.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в Саранском центре проходят соревнования Кубка России по велоспорту-ВМХ. Также в 2021 году площадка примет Всероссийские соревнования по ВМХ фристайл ПАРК и международные турниры Saransk Indoor.