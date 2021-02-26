Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Прокурор округа Нью-Йорк, который находится в одноименном штате, Сайрус Вэнс получил информацию о налоговых отчислениях экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает 25 февраля Associated Press.

Уточняется, что подчинённые Вэнса затребовали в налоговом управлении города Нью-Йорк документы о Трампе и его компании Trump Organization в рамках расследования по уголовному делу.

Как ранее писало ИА REGNUM, следователи подозревают, что компания Трампа могла искусственно завышать стоимость своих активов, чтобы улучшить условия кредитования, и занижать этот же показатель, чтобы платить меньше налогов.

Вместе с тем Вэнс надеется, что налоговые отчеты помогут доказать внебрачную связь Трампа с двумя женщинами, которым он платил за молчание.

Напомним, генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс проводит собственное расследование, имея подобные подозрения.