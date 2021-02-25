Архангельск, , 22:52 — REGNUM В банковских отделениях Архангельской области за 2020 год выявили 60 поддельных купюр. Это на треть меньше, чем в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка России.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные банкноты: в 2020 году их было обнаружено 46 штук. Также в прошлом году выявили семь поддельных купюр номиналом 1000 рублей, четыре — 2000 рублей, две — 500 рублей и одна — 100 рублей. Кроме того, была обнаружена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

«Снижение количества фальшивых денег во многом объясняется тем, что защитный комплекс банкнот постоянно совершенствуется. Важно, чтобы кассиры розничной торговли оперативно выявляли признаки подделки», — отметила заместитель управляющего отделением Ольга Фокина.

Как сообщало ИА REGNUM, в канун Нового года в Архангельске ограбили отделение Сбера — преступник похитил более 20 млн рублей. Подозреваемого задержали спустя месяц.