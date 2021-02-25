Архангельск, 25 февраля 2021, 22:52 — REGNUM В банковских отделениях Архангельской области за 2020 год выявили 60 поддельных купюр. Это на треть меньше, чем в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Центробанка России.
Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные банкноты: в 2020 году их было обнаружено 46 штук. Также в прошлом году выявили семь поддельных купюр номиналом 1000 рублей, четыре — 2000 рублей, две — 500 рублей и одна — 100 рублей. Кроме того, была обнаружена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.
Как сообщало ИА REGNUM, в канун Нового года в Архангельске ограбили отделение Сбера — преступник похитил более 20 млн рублей. Подозреваемого задержали спустя месяц.