Сочи, Краснодарский край, , 22:49 — REGNUM «Сочи» принял на своем льду екатеринбургский «Автомобилист» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ, до конца которого один матч. Встреча прошла на стадионе «Большой» и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

В составе «автомобилистов» голами отличились нападающие Вячеслав Литовченко, Брукс Мэйсек и Григорий Белоусов. Две голевые передачи отдал защитник Никита Трямкин.

«Автомобилист» досрочно гарантировал себе участие в грядущем плей-офф Кубка Гагарина. На данный момент команда из Екатеринбурга занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 68 очков в 59 матчах.

«Сочи» — десятая команда Западной конференции с 37 очками.