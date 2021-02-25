Киев, , 22:46 — REGNUM Власть прибегла к очередным провокациям в отношении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сказано в заявлении политсилы, обнародованном вечером 25 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в партии рассказали, что на территории рядом с ее офисом полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы «Шторм». Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской. Однако фотографии очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ.

«Мы уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом нашей политической партии является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде. Импотентная «зеленая» команда, окончательно потерявшая доверие граждан и поддержку избирателей, всеми силами старается втянуть оппозицию в очередной скандал, чтобы отвлечь внимание народа от собственных провалов. Вне всякого сомнения, сегодняшние события возле офиса ОПЗЖ организованы с одной-единственной целью — оказать давление на нашу политическую силу, препятствовать ее нормальной работе. Власть в который раз прибегла к своим излюбленным методам: травле, запугиванию и ущемлению прав. На этот раз — с использованием полиции», — сказано в заявлении.

При этом «Оппозиционная платформа — За жизнь» ответственно заявляет, что продолжит отстаивать свою принципиальную позицию, защищать права и интересы рядовых украинцев, доносить до народа правду о произволе власти и беззаконии, царящем в государстве.

«Власти не удастся нас сломить ни санкциями, ни угрозами, ни политическим террором», — резюмировали в политической силе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Украины ввели санкции против лидеров партии ОПЗЖ, которая в Раде нынешнего созыва представлена второй по величине фракцией.