Париж, , 23:01 — REGNUM Франция отправит 100 тысяч доз вакцины от COVID-19 Pfizer и BioNTech к середине мая. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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«В течение некоторого времени мы пытаемся получить дополнительные дозы вакцины. Мы уже получили партию от Израиля, а Франция пообещала прислать 100 тысяч доз к 15 марта», — заявил премьер-министр в интервью CTK.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции был выявлено 25 403 случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,661 млн.

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