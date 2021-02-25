Саранск, , 22:38 — REGNUM В ходе итоговой коллегии судей Мордовии врио главы региона Артём Здунов вынес на обсуждение ряд проблемных вопросом. В частности, это кредиторская задолженность республиканского бюджета по мировой юстиции, а также условия размещения мировых судей, сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Здунов констатировал, что долги нарастали как снежный ком, правительство же должно было разработать план выхода из проблемной ситуации, оперативно реагировать на ее изменения. При этом он отметил, что нельзя заявить об отсутствии средств.

«Мы сейчас всерьез разбираемся, куда руководством правительства девались эти средства, потому что они поступали. Кроме того, брались огромные кредиты. При этом по ЖКХ и по судебной системе у бюджета большие долги», — подчеркнул руководитель региона.

Он заверил, что все эти обстоятельства сейчас будут подробно выясняться и попросил судейский корпус внимательно отнестись к этому вопросу.

«Потому что иногда получается: человек вроде бы наказан, а средства не возвращены. А эти деньги вынуты из народного хозяйства, это деньги налогоплательщиков. Такие дела наверняка будут, не бывает такого, что десятки миллиардов куда-то ушли, а никто не виноват», — уверен Здунов.

По его словам, дела вопросы материально-технического обеспечения и размещения мировых судей будут решаться поэтапно. Не будет допускаться ситуация, когда суды не могут разослать уже вынесенные решения в течение полутора месяцев из-за отсутствия средств на почтовые марки.

«По этому поводу я хотел бы в ближайшее время выслушать позицию министра юстиции республики и самого правительства — почему сложилась такая ситуация с задолженностью», — заключил врио главы Мордовии.

Кроме того, он поблагодарил судейский корпус за работу в тяжелом 2020 году, пандемия не помещала работе системы, которая действовала без сбоев и с максимальной отдачей. Было рассмотрено 130 тыс. дел, что больше, чем в 2019 году. А граждане и бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее выяснилось, что Мордовия накопила долг в отношении ПАО «Ростелеком» за установленные в течение нескольких последних лет, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, комплексы фото‑ и видеофиксации в рамках систем «Безопасный город» и «Безопасный интеллектуальный регион». В период проведения мундиаля система исправно работала. Однако затем правительство Мордовии перестало выполнять финансовые обязательства. За неуплату система была отключена и сейчас практически не работает — для экономии отключен канал связи. Работоспособность системы при этом проверяется, за обслуживание комплексов ежемесячно накапливаемый долг составляет около 2 млн рублей — всего 65 млн рублей.

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