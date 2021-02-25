Москва, , 22:38 — REGNUM Резкое потепление в Москве и столичном регионе, вызвавшее ускоренное таяние снегов, встретят круглосуточно дежурящих 300 бригад с 270 единицами спецтехники ГУП «Мосводосток», сообщает 25 февраля пресс-служба городского хозяйства.

Особо отмечено, что усилия коммунальщиков направлены на недопущение затоплений.

«Специалисты очищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале пресс-службы.

Кроме того, тротуары и дорожно-тропиночная сеть дополнительно обрабатываются противогололедными материалами.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральных районах европейской части России за сутки температура воздуха поднялась с минус 15 до плюс 2 градусов по шкале Цельсия.

Читайте ранее в этом сюжете: Как в Техасе. Байден объявил стихийным бедствием ситуацию в Оклахоме