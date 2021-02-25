Вашингтон, 25 февраля 2021, 22:34 — REGNUM Договорённость о прекращении огня между Индией и Пакистаном, вступившая в силу сегодня, 25 февраля, укрепит мир в Южной Азии, — такова позиция администрации США, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные представители Индии и Пакистана в ходе телефонных переговоров договорились о соблюдении договорённостей о прекращении огня в Кашмире и на других участках индо-пакистанской границы.
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