Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Договорённость о прекращении огня между Индией и Пакистаном, вступившая в силу сегодня, 25 февраля, укрепит мир в Южной Азии, — такова позиция администрации США, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки «Это позитивный шаг к укреплению мира и стабильности в Южной Азии, который отвечает нашим общим интересам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные представители Индии и Пакистана в ходе телефонных переговоров договорились о соблюдении договорённостей о прекращении огня в Кашмире и на других участках индо-пакистанской границы.

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