Манама, , 08:09 — REGNUM Вакцина американской компании Johnson & Johnson сертифицирована для массового применения властями Бахрейна. Об этом 25 февраля пишет Associated Press.

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Сообщается, что эксперты страны внимательно изучили все документы и результаты клинических испытаний, после чего пришли к выводу, что вакцина надежна.

Сначала вакцину распределят среди наиболее уязвимых для SARS-CoV-2 групп населения.

Пока не поступала информация насчет количества доз вакцины, которые страна планирует получить.

Напомним, что ранее в Бахрейне уже были одобрены российская вакцина «Спутник V», китайская Sinopharm, а также вакцины фирм Pfizer-BioNTech и AstraZeneca.

Как ранее писало ИА REGNUM, 16 января Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины Janssen в Европейское агентство по лекарственным средствам.