Сыктывкар, , 22:29 — REGNUM Глава Коми продолжает обновлять свою команду — сегодня, 25 декабря, Владимир Уйба отправил в отставку министра финансов Галину Рубцову. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, главой ведомства с приставкой «и.о.» назначен ее бывший заместитель Александр Комлев.

Галина Рубцова начала работать в правительстве Коми еще в 1989 году в должности экономиста. Пост министра финансов она занимала с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в отставку был отправлен министр природных ресурсов Коми Роман Полшведкин. Его место занял представитель лесного бизнеса Алексей Кузнецов.