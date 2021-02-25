Амстердам, , 22:25 — REGNUM В Нидерландах прививка от коронавируса сделана более чем одному миллиону человек, сообщил 25 февраля и.о. министра здравоохранения, благосостояния и спорта страны Хуго де Йонге на своей странице в Twitter.

По его словам, только за 24 февраля было вакцинировано более 50 тыс. человек.

«Состояние дел на 25 февраля 2021 года: вчера был поставлен дневной рекорд — сделано более 50 тыс. инъекций за один день», — написал Де Йонге.

Он уточнил, что всего на территории королевства сделано 1 169 302 прививки от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 февраля в Нидерландах число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 1 млн.

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