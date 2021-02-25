Париж, , 22:36 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умер 85 582 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 277 пациентов. Об этом в четверг, 25 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции был выявлено 25 403 случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,661 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Национальный институт статистики и экономических исследований Франции сообщил, во Франции ежегодная рождаемость упала впервые с 1975 года.

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