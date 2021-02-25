Ижевск, , 22:20 — REGNUM В Удмуртии с утвержденным обвинительным заключением будет передано в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из территориальных подразделений регионального МВД по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия в крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, 33-летний полицейский регулярно получал взятки от представителей ритуальных компаний за предоставление данных об обнаруженных на территории республики телах скончавшихся граждан, раскрывая и персональные данные. Общая сумма взяток составила 190 тыс. рублей.

В ходе расследования были проведены обыски, изъята значимая для следствия документация, допрошены лица, располагающие информацией о противоправной деятельности, а также проведены очные ставки.

«За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля за аналогичное преступление был осужден бывший участковый уполномоченный полиции. Подтвержден факт получения взяток на сумму 66 тыс. рублей. Судом экс-полицейскому назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он лишен права занимать должности в госорганах на аналогичный срок.

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