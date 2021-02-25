Москва, , 22:17 — REGNUM Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев останется в клубе.

Согласно информации портала «Спорт-Экспресс», 24-летний футболист не перейдет в стан «Динамо», несмотря на утверждения о вероятном трансфере хавбека. Ранее сообщалось, что «милиционеры» ведут переговоры со «Спартаком» о переходе россиянина за 5 миллионов евро.

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщал, что клуб может рассмотреть вариант с арендой футболиста.

В текущем сезоне Бакаев отличился одним голом и семью голевыми передачами в 21 матче во всех турнирах.