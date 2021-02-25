Архангельск, , 22:14 — REGNUM Пациенты архангельской больницы №4 пожаловались в соцсетях на холод и плесень в палатах. После этого лечение им пришлось продолжить в коридорах учреждения.

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, сегодня, 25 февраля, больницу посетили специалисты регионального министерства здравоохранения и министерства ТЭК и ЖКХ. Вердикт чиновников — причиной сложившейся ситуации может являться высокий износ или неисправность внутренних коммуникаций. В больнице установили тепловые пушки, а пациентов выдали по дополнительному комплекту одеял.

Кроме того, в больнице начали поводить противогрибковую обработку, во время проведения которой пациенты не могут находиться в палате. В связи с этим пациентов временно разместили в коридоре.

«Грибок, который образовался на стенах и потолке, появился из-за отсутствия вентиляции. Вентиляционные выходы в палатах были закрыты по требованию эпидемиологической службы для предотвращения распространения COVID-19, — пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Герштанский. — Сейчас проведена генеральная санитарная обработка помещений, начата обработка поверхностей».

Отметим, что заполненность больницы, рассчитанной на размещение 82 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, в настоящее время составляет 100%. Минздрав ищет способы перевести пациентов в другие стационары.