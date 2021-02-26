Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Американские масс-медиа обвинили в лицемерии из-за замалчивания секс-скандала с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Коумо, пишет 25 февраля Fox.

Одни из самых популярных продемократических СМИ США покрывают демократа Коумо, не решаясь писать об инциденте с Линдси Бойлан, которая рассказала о его домогательствах.

Крупнейшие продемократические каналы CNN, MSNBC, ABC, CBS и NBC не удосужились даже сообщить о скандале, несмотря на то, что ранее крайне много писали о правах женщин и несправедливом обращении с ними, если возникали похожие инциденты с республиканцами, отмечает Fox.

Дать комментарии по этому поводу также отказались Хиллари Клинтон, Камала Харрис и Александрия Окасио-Кортес, которые позиционируют себя как активистки движения MeToo.

Как ранее писало ИА REGNUM, Бойлан рассказала, что в 2017 году Куомо предложил женщине «сыграть в покер на раздевание», когда они летели на одно из мероприятий на частном самолёте. В 2018 году губернатор поцеловал её в губы. В результате из-за таких действий руководителя Бойлан уволилась.

После этого женщине написали её бывшие коллеги и рассказали о подобном внимании со стороны Куомо. Губернатор давал работницам администрации понять, что они «рискуют своей работой», если огорчат его.