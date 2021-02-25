Нижний Новгород, , 22:10 — REGNUM В Нижегородской области смягчаются антикоронавирусные ограничения. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Так, теперь несовершеннолетним в возрасте до 16 лет можно находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых.

При этом в регионе сохраняется обязательный масочный режим. Защита органов дыхания необходима в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в то же время для нижегородцев старше 65 лет продлевается самоизоляция. Работающие граждане указанного возраста смогут оформить больничный до 14 марта. Также самоизоляция предписана и беременным женщинам.