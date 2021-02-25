Загреб, , 22:09 — REGNUM В воротах «Краснодара» на ответный матч 1/16 финала плей-офф Лиги Европы против загребского «Динамо» выйдет 19-летний Станислав Агкацев, это будет его дебютным матч за российский клуб. Об этом информирует пресс-служба «Краснодара». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени на стадионе «Максимир» в Загребе.

Стартовый состав «быков» выглядит следующим образом: Станислав Агкацев, Евгений Чернов, Кайо Панталеао, Александр Мартынович, Игорь Смольников, Тонни Вильена, Алексей Ионов, Юрий Газинский, Реми Кабелла, Вандерсон, Виктор Классон.

В первом матче 1/16 финала «Краснодар» на своем поле уступил «Динамо» со счетом 3:2.