Москва, , 07:20 — REGNUM Единый читательский билет (ЕЧБ) теперь принимают во всех 440 библиотеках московского департамента культуры. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Благодаря переходу на ЕЧБ получить книги или периодические издания в разных библиотеках можно без отдельной регистрации в каждой из них. Последними к единому читательскому билету присоединились Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара, Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова и Центральная городская деловая библиотека. На данный момент жители Москвы оформили 470 тысяч единых билетов.

«Во всех городских библиотеках — их в Москве 440 — сейчас принимают единый читательский билет. Он дает возможность пользоваться огромным библиотечным фондом, который насчитывает около 13 миллионов изданий. Это художественная и профессиональная литература, газеты и журналы», — сказала Сергунина.

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