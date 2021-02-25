Нижний Новгород, , 22:04 — REGNUM В Нижегородской области продлены ограничения для граждан старше 65 лет. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

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Период, в течение которого работающие нижегородцы в возрасте 65 лет и старше смогут соблюдать самоизоляцию, оформив больничный, продлевается до 14 марта. До указанной даты должны соблюдать самоизоляцию и беременные женщины. Работодателям необходимо сохранить за этими категориями граждан дистанционный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля в регионе выявили 388 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз менее 400 случаев, а именно 391 новый носитель инфекции, был выявлен по состоянию на утро 3 ноября. Накануне сообщалось о 397 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 95 395 случаев.

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