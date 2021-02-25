Москва, , 21:58 — REGNUM Преодолению бедности в России препятствует целый ряд факторов, заявил 25 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, не все получается… Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе», — сказал пресс-секретарь президента.

«Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться», — добавил Песков.

При этом он подчеркнул, что для властей и президента борьба с бедностью «является абсолютнейшим приоритетом», но от более конкретного указания на препятствующие факторы воздержался.

«Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно, без этой темы не проходит ни одно Послание президента Федеральному Собранию и собственно работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе», — заявил Дмитрий Песков.

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