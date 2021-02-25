Лондон, , 21:57 — REGNUM Общемировые расходы на оборону и вооружение в 2020 году составили более $1,83 трлн, увеличившись на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные приводятся в докладе «Военный баланс — 2021», представленном 25 февраля лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Авторы доклада отмечают, что рост военных расходов в минувшем году оказался практически сопоставим с 2019 годом, когда показатель вырос на 4%, при том, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика за год сократилась на 4,4%.

Лидерство по военным расходам по-прежнему сохраняют США, на которые приходится более 40% всех мировых затрат на оборону и вооружение. Согласно докладу, за год Вашингтон потратил на эти цели $738 млрд, что на $53,4 млрд больше, чем годом ранее.

Второе место в списке занял Китай, военные расходы которого составили $193,3 млрд, а на третьем месте оказалась Индия с расходами в $64,1 млрд.

В первую десятку рейтинга вошли также Великобритания ($61,5 млрд) и Россия ($60,6 млрд), Франция ($55 млрд), Германия ($51,3 млрд), Япония ($49,7 млрд), Саудовская Аравия ($48,5 млрд) и Южная Корея ($40,4 млрд).