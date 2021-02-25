Санкт-Петербург, , 22:02 — REGNUM Самой активной группой населения в ходе прививочной кампании в Петербурге оказались люди старше 60 лет: среди них первым компонентом вакцины от коронавируса привито 92 799 человек, или 41% от всех привившихся.

Прививка от коронавируса в Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом говорится в опубликованной 25 февраля справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

На втором месте ожидаемо оказались профессии из группы риска: медицинские работники среди них привиты 13 688 человек. На третьем — работники сферы образования, привиты 12 934 человека.

За весь период в Петербурге привито от коронавируса 226 188 человек, из них 80 459 человек полностью закончили цикл вакцинации. За предыдущие сутки первично привито 7063 человек, вторично — 8440 человека.

С начала кампании в город поступило 348 542 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток препарата в поликлиниках на 25 февраля составлял 101 549 комплектов.

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