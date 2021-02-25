Ижевск, , 21:53 — REGNUM В Удмуртии в ночь с 25 на 26 февраля вновь ожидаются сильные морозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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По данным ведомства, в ночные часы местами в республике температура воздуха опустится до — 30… — 32 °C. Жителям рекомендуют подготовить необходимый запас вещей и средств на случай отключения энергоснабжения, в также автономные источники питания. Водителям рекомендуют укомплектовать автомобиль тросом для буксировки и лопатой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр республики предупреждал, что уже днем 26 февраля на территории региона несколько потеплеет и аномальные морозы отступят. К вечеру температура воздуха поднимется до — 11… — 16 °C. Может пойти небольшой снег.

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