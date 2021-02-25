Красногорск, , 21:58 — REGNUM Весной 2020 года ситуация с распространением коронавируса в Подмосковье была настолько тяжёлой, что регион оказался на грани нехватки коек для пациентов с COVID-19. Такие подробности 25 февраля озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

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Так, в один из дней мая 2020 года в региональных медучреждениях, предназначенных для лечения больных COVID-19 осталось всего около сотни свободных мест.

«Мы развернули за пандемию 19,7 тысячи коек — это была вся география Подмосковья. Нас чуть не накрыло первой волной, на бровях прошли. У нас оставалось 100 коек на утро 11 или 12 мая. Соответственно, ко второй волне мы уже подготовились, нам министерство обороны помогло с врачами», — сообщил Воробьев.

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