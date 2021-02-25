Москва, , 21:46 — REGNUM Ближневосточное урегулирование и ситуацию в Сирию обсудили 25 февраля на встрече в Москве главы внешнеполитических ведомств России и Израиля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В ходе встречи российский министр иностранных дел Сергей Лавров и гендиректор МИД Израиля Алон Ушпиз говорили о ситуации на Ближнем Востоке, главным образом это касалось урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Москва в очередной раз выразила готовность продолжать помогать налаживанию прямого диалога между Израилем и Палестиной вместе с другими участниками ближневосточного «квартета».

"В ходе обсуждения ситуации в Сирии подчеркивалась необходимость её урегулирования политико-дипломатическими методами при уважении суверенитета и территориальной целостности САР и ликвидации террористической угрозы в этой стране в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках международного урегулирования ситуации в Сирии 17 февраля в Сочи прошли переговоры в астанинском формате, то есть при участии Ирана и Турции.

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