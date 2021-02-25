Санкт-Петербург, , 21:49 — REGNUM Суточное количество регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских организациях Петербурга снизилось более чем на 30% по сравнению с уровнем недельной давности. Число госпитализаций пациентов уменьшилось на 32,5%, а общее количество активных больных сократилось на 10,6%. Об этом говорится в опубликованной 25 февраля справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

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Количество стационарных больных в Петербурге в недельном интервале выросло менее чем на 1%, что связано с увеличением доли пожилых пациентов и лиц с хроническими заболеваниями, для которых расширены показания для госпитализации.

«Тренд на снижение распространения инфекции продолжается. Решающее значение для его сохранения и профилактики новых вспышек заболевания имеет массовое участие жителей города в прививочной кампании», — подчеркивают в Межведомственном совете

В настоящее время в Петербурге развернуто 7759 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией. Из них свободны 2408 коек, или 31% от общего количества мест. Лечение таких пациентов продолжают 16 взрослых и два детских стационара.

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