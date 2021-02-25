Ижевск, , 21:42 — REGNUM На территорию Удмуртии была завезена колбаса, произведенная в Ростовской области, которая предположительно содержит генетический материал (ДНК вируса) возбудителя африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает республиканское управление ветеринарии.

Был проведен комплекс мероприятий для недопущения распространения заболевания. Потенциально опасная продукция была помещена на изолированное хранение.

По результатам отбора проб был выявлен геном вируса африканской чумы свиней.

Сейчас опасная продукция изымается из обращения и уничтожается.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе партии паштета, в которых был выявлен возбудить чумы свиней, обнаружили в Оренбургской области и Башкирии. В оренбургском Россельхознадзоре отметили, что для человека зараженное вирусом АЧС продовольствие неопасно. Однако выброшенный паштет или отходы могут вызвать заражение и массовый падеж свиней.

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