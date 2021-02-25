Париж, , 21:41 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией во Франции в последнее время заметно ухудшилась, заявил 25 февраля на пресс-конференции французский премьер-министр Жан Кастекс.

По его словам, плато держалось несколько месяцев, а теперь число новых заражений последовательно растет.

«Эпидемиологическая ситуация в нашей стране за последние несколько дней ухудшилась. После нескольких месяцев пребывания на плато с 15 тыс. — 20 тыс. случаев коронавируса в сутки, эпидемия снова набирает обороты», — заявил Кастекс.

Он уточнил, что особое беспокойство вызывает ситуация в 20 департаментах страны, включая Париж.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации, заявил Кастекс, с 6 марта правительство примет более жёсткие карантинные меры.

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