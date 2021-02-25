Пирей, Греция, , 21:39 — REGNUM «Арсенал» на нейтральном поле в греческом Пирее играет против «Бенфики» в рамках ответной встречи 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА. К концу первого тайма «лондонцы» играют вничью с лиссабонским клубом — 1:1.

Немецкий голкипер «Арсенала» Бернд Лено проводит свой 100-й матч в составе «канониров». Он присоединился к «пушкарям» летом 2018 года, перейдя из «Байера».

В текущем сезоне Лено принял участие в 24 матчах чемпионата Англии, в которых он пропустил 25 мячей.