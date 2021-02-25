Москва, , 21:38 — REGNUM Экономика Подмосковья находится в состоянии восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 25 февраля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

Глава региона отметил, что в области активно создаются новые рабочие места. При этом значительная их часть приходится на сферу торговли и логистики. Всего же на торговлю приходится почти треть валового регионального продукта.

«Интернет-торговля развивается очень активно. 27% валового регионального продукта Подмосковья — это торговля, в том числе и интернет-торговля. Логистические комплексы, склады — все это рабочие места», — сказал Воробьев.

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