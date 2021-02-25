Нижний Новгород, , 21:34 — REGNUM Защитник нижегородсокго «Торпедо» Крис Уайдман отметился двумя результативными передачами в матче против «Трактора» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась победой челябинской команды со счетом 3:2.

На данный момент на счету американца 41 (9+32) очко за 58 матчей чемпионата. Таким образом, он установил рекорд результативности за сезон среди защитников в истории нижегородского клуба.

Ранее рекорд за собой держал Петер Подградски, он набрал 39 (6+33) очков в сезоне 2008/2009.