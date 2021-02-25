Москва, , 21:30 — REGNUM Московский «Спартак» пополнил заявку на текущий сезон РПЛ.

Столичный клуб внес полузащитника Аяза Гулиева в сезонную заявку на чемпионат. Напомним, что ранее из заявки был исключен полузащитник Педру Роша, которого намереваются продать после покупки полузащитника Куинси Промеса у «Аякса».

В прошлом сезоне Гулиев был переведен в состав «Спартак-2» из-за конфликта с временным тренером Владом Чепзановичем, который в мае проводил занятие вместо Тедеско.

В последний раз Аяз Гулиев принимал участие в матч за основную команду «красно-белых» в ноябре 2019 года.